 مليونا عبوة من ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مليونا عبوة من ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام

مليونا عبوة من ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام
المناطق _ مكة المكرمة

خصصت إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مليوني عبوة من ماء زمزم المبارك لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.
وبين مدير الإدارة المهندس أسامة الحجيلي، أن التوزيع الذي بدأ في اليوم الثامن بمشعر منى, مستمر طيلة أيام الحج بإذن الله, في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.

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