مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يقوم بجولة تفقدية على مصليات الأعياد بالجوف

قام فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبيد بن عبدالله الجلال بجولة تفقدية على مصليات الأعياد المكشوفة في مدينة سكاكا مساء هذا اليوم للتأكد من جاهزية هذه المصليات والإستعداد لإستقبال المصلين لصلاة عيد الأضحى؛ حيث كانت جميع المصليات جاهزة لاستقبال المصلين.

يذكر أن عدد المصليات المكشوفة في مدينة سكاكا 7 مصليات وتم توريد سجاد لهذه المصليات بعدد 5457 سجادة

وفي نهاية الجولة شكر فضيلته المشرفين والعاملين وأيضاً قدم شكره الجزيل لأمانة مدينة سكاكا ممثلين بإدارة الصيانة والنظافة لمشاركتهم الفرع بنظافة وتهيئة المصليات.