محافظ محايل يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

قدم محافظ محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي أخلص التهاني وأصدق الأماني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ وسمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – حفظهم الله- وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة قرب حول عيد الأضحى المبارك .سائلا المولى عز وجل أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة ونحن ننعم برغد العيش وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.