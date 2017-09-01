‏هيئة الإعلام المرئي والمسموع: لم يثبت لدينا وجود أي أجهزة غير مصرحة بكافة منافذ البيع

إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول ادعاءات منسوبة لـ بي ان سبورت، أوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع إبراهيم الرميح أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تفيد أنه لم يثبت لها وجود أي أجهزة غير مصرحة بكافة منافذ البيع النظامية ولم تُعطِ الهيئة أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة. علماً بأن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطبق كل الأنظمة بصرامة وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلتزم بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ الإجراء المناسب في حال تبين لها أي انتهاك للأنظمة بهذا الخصوص وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين.

وتستغرب هيئة الإعلام المرئي والمسموع الاتهامات غير المسؤولة بأن هناك قناة سعودية مصرح لها بمخالفة الأنظمة الدولية، وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة.