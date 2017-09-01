الأمير “عبدالعزيز بن فهد” يؤدي مناسك الحج هذا العام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا يظهر خلالها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء أدء مناسك الحج هذا العام.

وظهر “الأمير” مرتدياً ملابس الإحرام رفقة عدد من الحجاج وأظهرت إحدى الصور الأمير جالساً على الأرض رفقة اثنين من الحجاج يتبادلون الحديث .

كما حرص أحد الحجاج على التقاط صورة تذكارية مع “الأمير” وظهرا مبتسمين في جو اتسم بالود والمحبة والطمأنينة التى تفوح من الأراضي المقدسة.