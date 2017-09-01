بالفيديو.. أول سيارة كهربائية تدخل المملكة بميزات مبهرة وطريقة شحن مبتكرة

رصد أحد المواطنين من خلال مقطع فيديو دخول أول سيارة كهربائية إلى المملكة من طراز “تيسلا إكس”، كاشفا ميزاتها غير العادية، وتفاصيل دخولها السعودية، وكيفية شحنها.

وأوضح المقطع كيفية فتح أبواب السيارة عن بعد، حيث تفتح الأبواب الخلفية للأعلى بضغطة زر، وتشتمل على “حساسات” تراقب عدم وجود أي معوقات بجانب الأبواب، حتى لا ترتطم أبواب السيارة بأجسام مجاورة لها حينما تفتح، كما يمكن التحكم في الأبواب التي يراد فتحها عن بعد من خلال مفتاح السيارة، بحسب موقع “أخبار 24”.

ولفت المصور إلى أن إدارة الجمارك لم تستوعب بعد تقنية اعتماد السيارة بالكامل على الكهرباء، نظرا لأن السيارات مصنفة في سجلات الجمارك على أساس كونها إما تعمل بالبنزين أو الديزل، مضيفا أن السيارة ظلت متوقفة أسبوعين في الجمارك قبل السماح لها بالدخول.

وقال إن السيارة يمكن شحنها بالكهرباء بشواحن عادية، غير أن مدة شحنها تستغرق في هذه الحالة يوماً ونصف، بخلاف شاحنها الخاص الذي يتيح إمكانية شحنها في فترة لا تتجاوز الساعة والنصف، مبيناً أن ثمة 12 محطة خاصة بشحن السيارات الكهربائية في دبي، ويستغرق شحن السيارة فيها 45 دقيقة فقط.

ونبه إلى أن السيارة لا تحتاج إلى تغيير زيت المحرك مثل السيارات العادية، بل يتم تحديثها عبر “الواي فاي” مثل أجهزة الهواتف النقالة، مضيفاً أن عيبها الوحيد هو عدم وجود صوت لها ينبه المارة إلى وجودها، لكن الشركة المصنعة لها تفكر في عمل صوت وهمي لها.