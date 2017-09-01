شاهد ..لمواجهة ارتفاع الحرارة.. 750 عمودًا جديدًا لرش الحجاج برذاذ الماء البارد

شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تنفيذ مشروع تبريد مناخ منشأة الجمرات والاستفادة من المرحلة الأولى للمشروع في موسم حج هذا العام.

ويتضمن المشروع تغطية كامل مساحات الساحة الغربية للجمرات وطرق العودة من الجمرات إلى مشعر منى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

ويأتي المشروع ضمن حزمة من المشاريع التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة هذا العام بالمشاعر المقدسة، تحت إشراف نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس الهيئة الأمير عبدالله بن بندر.

ويسهم هذا المشروع في تخفيف درجات الحرارة على الحجاج، وتقليل المشقة بالنسبة للعابرين في ساحات منشأة الجمرات، وكذلك طرق العودة إلى مشعر منى، خاصة أن درجات الحرارة في مشعر منى وصلت إلى 42 درجة.

وتمتد شبكة المشروع لأكثر من عشرة آلاف متر طولي، ينصب فيها 750 عموداً لرش رذاذ الماء المبرد عبر محطتين رئيسيتين.

وتبلغ الكمية المستخدمة في رش رذاذ الماء المبرد 235 مترا مكعباً في الساعة، وتعمل أعمدة الرش على فترات متواصلة طوال أيام الحج في مشعر منى ومنشأة الجمرات.