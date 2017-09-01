 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويتي

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد الكويتي
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار

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