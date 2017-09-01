الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من هجمات إرهابية مستقبلية في أوروبا

حذرت الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين من الهجمات الإرهابية المستمرة في أرجاء أوروبا.وقالت وزارة الخارجية في بيان “إن الأحداث الأخيرة في فرنسا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة وإسبانيا وفنلندا، تعكس قابلية تنظيمي داعش والقاعدة وفروعهما الإرهابية لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا.

وأضافت أنها تظل قلقة بشأن هجمات إرهابية مستقبلية، برغم العمليات المستمرة التي تقوم بها الحكومات لمحاربة الإرهاب.

وذكر بيان الوزارة أن الإرهابيين يركزون على المواقع السياحية ووسائل النقل والأسواق والمراكز التجارية كأهداف دائمة إضافة إلى المطاعم ودور العبادة والحدائق والمراكز التربوية.ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى توخي مزيد من الحذر في هذه الأماكن.