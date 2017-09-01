 ناد سعودي يطالب بحرمان اتحاد جدة من اللعب آسيوياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ناد سعودي يطالب بحرمان اتحاد جدة من اللعب آسيوياً

ناد سعودي يطالب بحرمان اتحاد جدة من اللعب آسيوياً
المناطق_الرياض

طالب مجلس إدارة نادي نجران، لجنة التراخيص التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بتوضيح حقيقة حصول نادي اتحاد جدة على الرخصة الآسيوية.

وأشار مسؤولو نجران إلى عدم استلامهم المستحقات المتبقية من قيمة انتقال لاعب الفريق السابق عوض خريص لصفوف الاتحاد.

ونشر نجران بياناً عبر حسابه على تويتر: يوضح مجلس إدارة نادي نجران إنه يستغرب وبشدة الأخبار المتداولة إعلامياً بأن نادي الاتحاد تفاوض مع إدارة نادي نجران بشأن حقوق نادينا المتبقية من قيمة انتقال اللاعب عوض خريص، وتؤكد الإدارة إنه لم يتواصل معها أي مسؤول من إدارة نادي الاتحاد بل بالعكس تم تجاهل حقوق نادي نجران”.

وأضاف النادي: الأنباء الإعلامية المتداولة تؤكد أن نادي الاتحاد الشقيق على وشك الحصول على الرخصة الآسيوية، فإننا نتمنى من اتحاد الكرة السعودي ومن لجنة التراخيص عدم إهمال وتجاوز حقوق نادينا، إذ أن نادي نجران حالياً في أمس الحاجة لها ولديه قضايا أيضاً منعته من تسجيل اللاعبين المحترفين.

واختتم البيان: تؤكد إدارة النادي أنها لن تتساهل في حفظ حقوق النادي وستتابع الموضوع محلياً، وأيضاً لو اضطرنا الأمر إلى التواصل مع الاتحاد الآسيوي.يشار إلى أن الاتحاد تعاقد مع عوض خريص، في يوليو 2015 لمدة أربعة أعوام.

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