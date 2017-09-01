 أمريكا: امتثال إيران للاتفاق النووي «مجرد حلم» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمريكا: امتثال إيران للاتفاق النووي «مجرد حلم»

أمريكا: امتثال إيران للاتفاق النووي «مجرد حلم»
المناطق_وكالات

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي إن امتثال إيران للاتفاق النووي سيكون “مجرد حلم” طالما أنها تعرقل عمليات التفتيش.

ورددت هيلي تعليقات نسبتها إلى متحدث إيراني، حيث تردد أنه قال في مطلع الأسبوع الجاري إن طلبات الولايات المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول المواقع العسكرية الإيرانية “مجرد حلم”.

وقالت هيلي: إذا كان تفتيش المواقع العسكرية مجرد حلم كما تقول إيران، فإن الامتثال الإيراني للاتفاق النووي حلم أيضاً.

وأظهر أحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبقت برنامجها النووي في الأطر التي تم تحديدها في الاتفاق الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى، ومنها الولايات المتحدة، عام 2015 وأن إيران سمحت لمفتشي الوكالة بزيارة جميع المواقع التي طلبوا تفقدها.ولم تعلق هيلي على نتائج التقرير.

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