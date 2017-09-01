القوات العراقية تقتل «68» عنصراً من داعش غربي الأنبار

لقي 68 إرهابياً من تنظيم داعش على الأقل مصرعهم في عدة عمليات قصف للقوات العراقية في غرب محافظة الأنبار غربي العراق، وفقاً لما قاله مصدر عسكري.

وأمرت وزارة الداخلية العراقية تحت اشراف خلية استخباراتية بعملية عسكرية على أربعة مواقع للإرهابيين في هذه المنطقة العراقية التي لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وفقاً لبيان لقيادة العمليات المشتركة.

وقتلت القوات العراقية 11 إرهابياً في بلدة القائم التي تعد أحد آخر معاقل المتشددين في العراق على الحدود مع سوريا في منطقة “ولاية الجزيرة”، كما يطلق عليها التنظيم بجانب 15 آخرون في المحافظة.

من ناحية أخرى، أعلنت القوات العراقية عن مقتل 30 إرهابياً في حي النهضة حيث تمكنوا من تدمير مخزن أسلحة لتنظيم داعش.

كما قتل العسكريون 12 متشدداً في بلدة سعدة وفجروا سيارتين مفخختين في المنطقة.وكانت الوحدات العسكرية أعلنت أمس عن مقتل 94 إرهابياً آخرون في نفس المحافظة.