أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الباحة

أدى جموع المصلين في الباحة صلاة عيد الأضحى المبارك, يتقدمهم وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، وذلك في جامع الملك فهد بمدينة الباحة .

وأمّ المصلين رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني, الذي أوصى المصلين بتقوى الله وطاعته في السر والعلن واخلاص النية في القول والعمل وصلة الأرحام والعطف على الفقراء والمساكين وإصلاح ذات البيان ونبذ الفرقة والعداوة والبغضاء والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي السمحة والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وبيّن عظمة الركن الخامس وفضله ومنافعه على جميع المسلمين الذين أتوا مهلّلين مُكّبرين, ملبّين دعوة الله تسودهم الرحمة والسكينة ، مشيرًا إلى أهمية الأضاحي وأنواعها ومالها من اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى .

ونوّه فضيلة الشيخ القرني بالجهود التي سخرتها حكومة هذه البلاد – أيدها الله – لخدمة ضيوف الرحمن ليقضوا فريضتهم بيسر وسهولة وطمأنينة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات ، وأن يحفظ هذه البلاد وان يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – .

كما أدى الصلاة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد ال هادي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

كما أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك بالمصليات والجوامع في مختلف المحافظات والمراكز بمنطقة الباحة .