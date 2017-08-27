حركة النضال العربي لتحرير الاحواز تهني الأمة الاسلامية بالعيد

قدمت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز التهنئة لعموم الامة الاسلامية بعيد الاصحى المبارك .

وجاء في تهنئتها انه في هذا اليوم العظيم، الذي جعله الله يوماً للفرحة والسعادة بالتوادد والتراحم بين عباده، تصدح فيه حناجر المسلمين بالتهليل والتكبير، وبالحمد على نعم يسرنا أن نشارك شعبنا وجميع المسلمين الفرحة، ونتوجه بأجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على شعبنا والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما قدمت التهنئة للشعب الاحوازي العربي الذي اتخذ الأعياد الدينية مناسبة لابراز هويته، والتلاحم مع قضيته، يمزج فيه العبادة الروحية بالحماسة الوطنية لتتجلى الأحواز في أبهى صورها وتميزها.

واكدت الحركة في تهنئتها على فرحة الشعب الاحوازي التي تنتزعها من مخالب المحتل الايراني طاعةً لله.

وسالت الحركة في ريالتها ان يديم الله عزّ الشعب الاحوازي حتى تكتمل الصورة فرحاً في ساحات النصر إن شاء الله.