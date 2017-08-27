 أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في تنظيف مشعر عرفات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في تنظيف مشعر عرفات

أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في تنظيف مشعر عرفات
المناطق_مكة

بدأت أمانة العاصمه المقدسه في أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج له ، واعتبارا من اليوم الاول من ايام عيد الاضحى المبارك وقد وزعت الأمانة فرقها الميدانيه الخاصة بأعمال النظافة في مشعر عرفات ، بالإضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى .

وأوضح المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي مدير عام النظافه ، ان الأمانة قسمت العمل في جميع المنطقة وبكامل الفترتين الصباحية والمسائية وذلك حتى نهاية الموسم مع تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها وبأشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين .

وقال إنه يوجد في مشعر عرفات حوالي(154) صندوق ضاغط ومخزن ارضي سيتم البدء في تفريغها ، إضافة الى الحاويات الموزعه في كامل المشعر.

وقد تم تخصيص عدد من الآليات والعمال للبدء في تنفيذ هذه الاعمال حيث تضمنت هذه المرحلة من الخطة رفع وازالة المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات كما تم تشغيل محطه انتقاليه في شمال عرفه سعه 40 طن.

وأختتم مؤكداً بأنه تم بفضل الله تنفيذ خطة الأمانه خلال يوم الوقفه بكل كفائة واقتدار ولم تسجل ولله الحمد أي ملاحظات سواء فيما يتعلق بالنظافه أو بالإصحاح البيئي.

وقال إن ذلك يأتي من خلال توجيات ومتابعة معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور اسامه بن فضل البار وإشرافه المباشر على مختلف الأعمال ، للإطمئنان على سير الخدمات المختلفة وفق الخطة الموضوعة .

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