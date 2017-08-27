أمير منطقة عسير يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، في صالة الإحتفالات الرئيسية بالخالدية اليوم ، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك ، من أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومنسوبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية، الذين قدموا للسلام على سموّه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك ، سائلين الله تعالى أن يعيده على هذه البلاد وهي تنعم بالأمن والأمان والإستقرار .

حيث بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله تعالى أن يعيده على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

ورفع سمو أمير منطقة عسير باسمه وباسم أهالي المنطقة ، أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الأصخى المبارك ، مشيداً سموه بالجهود الجبارة التي تبذلها القيادة الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، مؤكداً أن المملكة تنعم بالأمن والإستقرار ورغد العيش الذي يتفيأ المواطن والمقيم ظلاله، داعياً الله تعالى أن يتم على حجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم وأن يجعلهم من الفائزين بمغفرته وعفوه ، وأن يعيد مناسبة عيد الأضحى المبارك على المملكة أعواماً عديدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله -، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والنماء .

عقب ذلك استمع الحضور لعددٍ من القصائد الشعرية ، ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .