 أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الاضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الاضحى المبارك

أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الاضحى المبارك
المناطق_تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم, رؤساء وقضاة المحاكم وقادة وضباط القوات المسلحة والأمن الداخلي ومديري الإدارات الحكومية وعدد من الأهالي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وبادل سموه الجميع التهنئة, ناقلاً لهم تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد سموه خلال الاستقبال بالنجاح المميز الذي تحقق في حج هذا العام, بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما وفرته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من خدمات ومشاريع جديدة أقيمت في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين – بإذن الله -.
ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بالجهود القائمة في خدمة الحجاج من جميع الجهات المشاركة, وما ينعمون به من خدمات صحية وأمنية، مؤكداً سموه أن خدمة الحجاج شرف كبير وأن الجميع يعملون جاهدين لتحقيق أقصى درجات الراحة والتسهيلات لخدمتهم هذه الأيام.
ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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