بر الشرقية تعلن استقبال لحوم الأضاحي بفروعها طوال أيام العيد

أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية عن استقبال لحوم الأضاحي من الأهالي لتوزيعها على من يستحق بدءا من أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى طوال أيام العيد وقال الأمين العام للجمعية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن فروع الجمعية التي ستعمل خلال العيد على استقبال لحوم الأضاحي هي فرع الجمعية بالدمام دار الخير وفرعها بالخبر مبرة الإحسان الخيرية وفرع جمعية البر ببقيق وعنك وأم الساهك وكذلك فرع الجمعية برأس تنورة وأوضح العفيصان أن الجمعية استقبلت عبر فرعيها بالدمام والخبر العام الماضي 33 طن لحوم من الأهالي وقامت بذبح 3801 أضحية فيما استلمت العام الماضي أيضا من المضحين 1992 أضحية موضحا أن البرنامج استفاد منه العام الماضي 2372 أسرة مشيرا إلى أن الجمعية تفتح أبواب الخير للأهالي عبر فروعها طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال اللحوم وتوزيعها على من يستحق عبر آلية منظمة .