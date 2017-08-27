 مواقع الحلاقة بمشعر منى تشهد إقبالا متزايداً من حجاج بيت الله الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مواقع الحلاقة بمشعر منى تشهد إقبالا متزايداً من حجاج بيت الله الحرام

مواقع الحلاقة بمشعر منى تشهد إقبالا متزايداً من حجاج بيت الله الحرام
المناطق_مكة

جهزت أمانة العاصمه المقدسه مواقع الحلاقه بمشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن ولتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة وذلك ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الأمانة لحجاج بيت الله الحرام .

وتشهد مواقع الحلاقة بمشعر منى إقبالا متزايداً من قبل حجاج بيت الله الحرام ، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاول من عيد الاضحى المبارك  لأداء هذه الشعيرة بعد ان منّ الله عليهم بأداء مناسكهم.

وقد جهزت الامانه حوالي (6) مواقع للحلاقة تحتوي في مجملها على أكثر من (1000) كرسي مجهزة وموزعة في مختلف نواحي مشعر منى ويتركز السواد الأعظم منها حول جسر الجمرات  كما أولت الامانه الجانب الصحي أهمية كبرى حرصا على سلامة الحجاج وأمنهم الصحي .

وقال معالي امين العاصمه المقدسه الدكتور اسامه بن فضل البار ان الامانه حريصة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وتأمين كل اسباب السلامه لهم من خلال توفير اماكن مجهزه ومهيأه تتوفر بها كل عناصر الاصحاح البيئي لتمكينهم من اداء هذه الشعيره بطرق آمنه.

واشار الى ان الامانه قد جهزت العديد من الاماكن المخصصه للحلاقه بمشعر منى والتي تم اختيارها بعنايه لتغطي كافة مناطق تواجد الحجاج دون تحميلهم عناء التزاحم او الذهاب الى اماكن بعيده .

وقد توزعت مواقع الحلاقة في نواحي متفرقة من مشعر منى ، حيث شملت شمال جسر الجمرات بمجر الكبش وشمال وجنوب المنحدر الغربي لجسر الجمرات وبمنطقة صدقي ومنطقة البيعه جوار محطة الاركاب وأخيرا جوار المجزره الحديثه بالمعيصم .

كما حرصت الامانه على تشديد الرقابة على الحلاقين والمواقع للتأكد من نظافتها بصفة مستمرة وسير العمل فيها بشكل صحي وآمن ، حيث خصصت الامانة حوالي ( 2000) مراقب صحي داخل مسطح منى بالكامل للقيام بأعمال الرقابة على كافة الأمور الصحية داخل مشعر منى .

الجدير بالذكر أن امانة العاصمة المقدسة تقوم بمتابعة دائمة ومستمرة لسير العمل بواسطة لجان صحية متخصصه للتأكد من سلامة كل ما يقدم للحجاج من خدمات وعدم وجود أي أمراض معدية تكدر صفو الحجاج وتهدد آمنهم وسلامتهم الصحية.

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