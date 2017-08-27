أمير منطقة حائل يتقدم المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك 1438هـ

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1438هـ , وذلك صباح اليوم الجمعة الموافق 10 – 12 – 1438هـ , في جامع الملك فهد بن عبدالعزيز بمدينة حائل.

في حين أم المصلين فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي , كما أدى الصلاة رئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل فضيلة الشيخ محمد الجزاع , وسعادة مدير شرطة منطقة حائل اللواء عبدالعزيز المحيميد , وجمع من المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية والأعيان في منطقة حائل.