 أمير منطقة حائل يتقدم المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك 1438هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة حائل يتقدم المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك 1438هـ

أمير منطقة حائل يتقدم المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك 1438هـ
المناطق_حائل

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1438هـ , وذلك صباح اليوم الجمعة الموافق 10 – 12 – 1438هـ , في جامع الملك فهد بن عبدالعزيز بمدينة حائل.

 

في حين أم المصلين فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي , كما أدى الصلاة رئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل فضيلة الشيخ محمد الجزاع , وسعادة مدير شرطة منطقة حائل اللواء عبدالعزيز المحيميد , وجمع من المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية والأعيان في منطقة حائل.

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