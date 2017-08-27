 محافظ محايل يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويعايد المرضى بالمستشفى العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ محايل يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويعايد المرضى بالمستشفى العام

محافظ محايل يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويعايد المرضى بالمستشفى العام
المناطق_محمد الغبيشي

أدى المصلون في محافظة محايل اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك يتقدمهم المحافظ محمد بن سعود أبونقطة المتحمي بمصلى العيد الكبير بوسط المحافظة .فيما أقيمت صلاة العيد  في مصليات وجوامع المحافظة والمراكز التابعة لها.
واستقبل المتحمي بعد الصلاة مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية ومشائخ ونواب القبائل وأهالي المحافظة وجموعا من المواطنين للتهنئة بعيد الأضحى المبارك وذلك في مقر الضيافة بالمحافظة.وقد بادلهم المحافظ التهنئة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده  الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله –
كما قام محافظ محايل بزيارة المرضى المنومين بمستشفى محايل العام بالمحافظة لتهنئتهم بالعيد, وقدم لهم الهدايا وباقات من الورود , متمنياُ لهم من الله الشفاء العاجل .

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