 رجال الأمن يعيدون أكثر من 130 طفل تائه في الحرم المكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رجال الأمن يعيدون أكثر من 130 طفل تائه في الحرم المكي

رجال الأمن يعيدون أكثر من 130 طفل تائه في الحرم المكي
المناطق_مكة

شهدت المنطقة المركزيه والمسجد الحرام توافد عدد كبير من أهالي مكة المكرمة والذين يحرصون في كل عام على أداء العمرة و تناول إفطار صيام يوم عرفه في المسجد الحرام نظراً لخلوه من الحجاج والذين يتواجدون في صعيد عرفات ، ويحرص الكثير من الأهالي على اصطحاب أطفالهم إلى المسجد الحرام ممايتسبب في فقدانهم إلا أن عيون رجال الأمن تلحظهم وتحرسهم بعناية واهتمام.

وأوضح قائد المنطقة المركزية اللواء د.سعود الخليوي بأنه تم إعادة مايزيد على 130 طفل إلى ذويهم خلال يوم عرفه، وأغلبهم تم ملاحظتهم أثناء خروجهم من المسجد الحرام أو ساحاته حيث يتم توجيههم إلى مكتب الأطفال التائهين والذي يشرف عليه رجال الأمن من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وكذلك يحظى الأطفال بالرعاية والاهتمام من قبل عدد من العناصر النسائية التابعة للقوة، وأبان الخليوي بأن المكتب مجهز بكل مايحتاجه الأطفال وكذلك روعي تهيئة بيئة جاذبة للأطفال بتزويد المكتب بعدد من الألعاب حتى حضور ذويهم واستلامهم.

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