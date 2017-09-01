“سواطير الأضاحي” ترسل 13حالة لطوارئ “سعود الطبية”

سجلت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية 13 إصابة بجروح قطعية جراء ذبح الأضاحي ، وذلك خلال الثلاث الساعات الأولى بعد انقضاء صلاة العيد.

وأشارت المدينة إلى أن الإصابات قابلة للزيادة مع مرور الوقت، موضحه أن غالبية المصابين قد غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم .

وكانت المدينة قد حذرت من خطورة إتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة .