محافظ املج يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى

استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي بمقر ضيافة المحافظة اليوم المهنئين من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية وشيوخ واعيان المحافظة وجموع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقد بادلهم التهنئة ونقل لهم معايدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، وحمد الله على ان من على الحجيج أداء ركن الحج والوقوف بعرفات ونجاح خطة نفرتهم التي شهدها كل العالم بيسر وسهولة على وسائل الإعلام المختلفة في ظل الجهود الجبارة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سائلاً الله تعالي ان يوفق الحجيج في أداء مناسكهم ويتم حجهم بأمن وأمان وراحة واستقرار.

وكان محافظ املج قد تقدم جموع المصلين لصلاة العيد بجامع عمر بن الخطاب في املج.