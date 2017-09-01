 محافظ املج يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ املج يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى

محافظ املج يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى
المناطق- تبوك
استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي بمقر ضيافة المحافظة اليوم المهنئين من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية وشيوخ واعيان المحافظة وجموع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقد بادلهم التهنئة ونقل لهم معايدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، وحمد الله على ان من على الحجيج أداء ركن الحج والوقوف بعرفات ونجاح خطة نفرتهم التي شهدها كل العالم بيسر وسهولة على وسائل الإعلام المختلفة في ظل الجهود الجبارة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سائلاً الله تعالي ان يوفق الحجيج في أداء مناسكهم ويتم حجهم بأمن وأمان وراحة واستقرار.
وكان محافظ املج قد تقدم جموع المصلين لصلاة العيد بجامع عمر بن الخطاب في املج.
كما زار محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي المرضى المنومين بمستشفى املج العام وقدم لهم التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك مع باقات من الورود مقرونة بخالص الدعاء لهم بالشفاء العاجل وان يلبسهم ثوب الصحة والعافية ، بحضور مشرف القطاع الصحي عبدالله الفايدي ومدير المستشفى طلال الجميدي وكان يرافقه قائد قطاع حرس الحدود العميد نايف البلوي ومدير المرور المقدم علي الحربي.
كما قام بزيارة معايدة لكبار السن في منازهم وهنأهم بمناسبة عيد الاضحى المبارك سائلاً الله تعالي ان يعيد عليهم هذه المناسبة وهم يرفلون يثوب الصحة والعافية ، الذين قدموا من جانبهم لمحافظ املج التهاني والتبريكات والشكر والتقدير لهذه الزيارة الغير مستغربة منه وكان لها الاثر الطيب في نفوسهم.

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