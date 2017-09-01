أمانة نجران تعايد المرضى بالورود في عيد الأضحى المبارك

ضمن فعاليات عيد الأضحى المبارك قام أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش بتنفيذ برنامج معايدة للمرضى المنوّمين في عدد من مستشفيات مدينة نجران قدم خلالها باقات من الورود للمرضى ومرافقيهم والأطباء والفنيين والموظفين المناوبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك لرسم الفرحة والبهجة والسرور على وجوههم ومشاركة جميع أفراد المجتمع دون إستثناء هذه المناسبة العظيمة في إطار حرص أمانة منطقة نجران على رسم الفرحة والبهجة وإتاحة الفرصة للاستمتاع بعيد الاضحى المبارك لكل أفراد المجتمع دون استثناء.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله ناصر آل فاضل إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من الفعاليات التي تنفذها امانة منطقة نجران خلال عيد الأضحى المبارك في إطار ما تسعى إليه من العمل على تفعيل دورها الاجتماعي ورفع درجة التواصل مع المجتمع ومشاركة المواطن والمقيم بمدينة نجران احتفالات العيد بمن فيهم المرضى لإدخال الفرحة إلى قلوبهم بعد أن حالت ظروفهم الصحية دون مشاركتهم لأهلهم وذويهم الاحتفال بالعيد وزيارة المواقع الخارجية؛ وأضاف إن تنفيذ هذا البرنامج لاقى استحسان المرضى ومرافقيهم حيث قدّموا شكرهم لأمانة نجران على هذه المبادرة التي أضفت عليهم البهجة والسعادة.​