 الملك يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء والقادة العسكريين لتهنئته بعيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الملك يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء والقادة العسكريين لتهنئته بعيد الأضحى

الملك يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء والقادة العسكريين لتهنئته بعيد الأضحى
المناطق- واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول الخليج والوزراء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقال الملك سلمان – حفظه الله – في كلمته :  أهنئكم وأهنئ حجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك سائلا الله قبول الأعمال والطاعات.  ‏

وأضف : شرف لنا أن يكون رئيس الدولة هو خادم الحرمين الشريفين.

ووجه كلمته للقطاعات الامنية والعسكرية بقوله : ما تقومون به من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وحماية أمنهم هو محل فخرنا واعتزازنا.

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