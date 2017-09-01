 مساعد قائد قوات أمن الحج للمرور يؤكد نجاح خطة التصعيد من مزلفة لمشعر منى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مساعد قائد قوات أمن الحج للمرور يؤكد نجاح خطة التصعيد من مزلفة لمشعر منى

مساعد قائد قوات أمن الحج للمرور يؤكد نجاح خطة التصعيد من مزلفة لمشعر منى
المناطق- منى

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء خالد بن أحمد الضبيب نجاح عملية التصعيد من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى الذي بدأ بعد الساعة ” 12 ” من منتصف الليلة الماضية.

وأشار إلى أن الخطة المرورية بمزدلفة غطت مساحة12.375 كم2 من مساحة المشعر وتم استقطاع 1.40 كم 2 لبناء الخيام المطورة، ويبلغ طول طرقها 35 كم، فيما تبلغ مساحة المواقف فيها 7،275 كم2 وتوفر 3.900 موقف خاصبحافلات الحجاج .

وبين أنه تم استخدام الطرق ( 38 – 44 – 50 – 56 – 62 ) في التصعيد من مزدلفة لمنى مع استخدام جسر الملك فيصل في حالة العودة لأخذ الرحلة الثانية من نفرة الحجاج.

وأفاد أن الخطة تضمنت تخصيص دراجات نارية للمرورللاستخدام في التدخل السريع لتحريك الحافلات التي تتوقف في أماكن غير مخصصة لها ، حيث تم توفير مفاتيح بديلة لتشغيل الحافلات وإبعادها ثم حجزها في مرفق مروري رديف تجنبا للوقوف العشوائي.

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