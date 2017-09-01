 تطبيق هاتفي جديد لكشف سرطان البنكرياس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اللواء التركي : نجاح خطط الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والتصعيد لمنى الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على واين روني “الصيف” يضاعف نفايات الطائف مليوني عبوة من ماء زمزم للحجاج في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام تناول 4 أكواب من القهوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة مديرية السجون بمنطقة عسير تشارك نزلائها الفرحة بعيد الاضحى المبارك… تطبيق هاتفي جديد لكشف سرطان البنكرياس ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة مساعد قائد قوات أمن الحج للمرور يؤكد نجاح خطة التصعيد من مزلفة لمشعر منى الملك يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء والقادة العسكريين لتهنئته بعيد الأضحى أمانة نجران تعايد المرضى بالورود في عيد الأضحى المبارك نوّه بجهود الرجال البواسل.. أمير نجران: الإنسانية تجلت في مواقف المليك في الحج

تطبيق هاتفي جديد لكشف سرطان البنكرياس

تطبيق هاتفي جديد لكشف سرطان البنكرياس
المناطق_وكالات

نجح فريق من العلماء في جامعة “واشنطن” من تطوير تطبيق عبر الهاتف الذكي يمكن مرضى سرطان البنكرياس بسهولة عبر شاشته من إمكانية التشخيص المبكر عن طريق أخذ صورة “سلفي” بواسطة الهاتف الذكي.
ويستخدم تطبيق “بيليسكرين”في الهاتف الذكي، معادلة خوارزميات رؤية الكومبيوتر وأدوات التعليم الآلي للكشف عن مستويات “البيليروبين”(العصارة المرارية الصفراء) في الدم، أو فحص الجزء الأبيض في العين.
ويعد اصفرار الجلد الناجم عن ارتفاع وتراكم الصفراء في الدم، من أقدم أعراض سرطان البنكرياس، فضلا عن تلون بياض العينين بالصفار.
وأوضح الباحثون أن القدرة على الكشف عن علامات ارتفاع الصفراء في الدم مرتفعة إلى حد ما، قبل أن تكون مرئية للعين المجردة، إلا أن التطبيق المطور يسهم بصورة سريعة ومباشرة فى الكشف المبكر عن الأفراد المعرضين لهذه الأخطار بدقة وسرعة أعلى.
وفى دراسة سريرية أولية أجريت على 70 شخصا، تم الاستعانة بتطبيق ” بيليسكرين” جنبا إلى جنب مع طابعة ثلاثية الأبعاد تعي لتصوير أوضاع العين عند التعرض للضوء بشكل محدد وصحيح، ليتم مقارنة ما تم التوصل إليه بتحاليل الدم المستخدمة حاليا.
وقال المؤلف الرئيسي أليكس مارياكاكيس، أستاذ علوم الكومبيوتر والهندسة :”إن مشكلة سرطان البنكرياس هي أنه بحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، فإنه كثيرا ما يكون الوقت متأخرا، مضيفا أن الأمل هو أنه إذا تمكن الأشخاص من إجراء هذا الاختبار البسيط مرة كل شهر – في حتى في منازلهم – فإن البعض قد يمكن من التشخيص المبكر والحصول على العلاج اللازم وهو ما يساهم بصورة مباشرة في إنقاذ أرواح الآلاف المعرضين للمرض اللعين”.
واستطاع الباحثون استخدام التطبيق الجديد في فحص حديثي الولادة للكشف المبكر عن ارتفاع نسبة الصفراء بينهم والتي غالبا ما يصاب الكثير منهم بها ، حيث تمكن التطبيق من الكشف المبكر عن الصفراء لنحو 530 من حديثي الولادة.
من ناحية أخرى، أشار الأطباء إلى أن اختبار الدم الذي يستخدمه الأطباء في الوقت الراهن لقياس مستويات الصفراء في الدم – عادة لا يعطى للبالغين التقديرات الدقيقة – يتطلب ضرورة الوصول إلى أخصائي الرعاية الصحية .. لذلك ، تم تصميم تطبيق” بيليسكرين”ليكون أداة سهلة الاستخدام وغير غازية يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الشخص بحاجة إلى استشارة الطبيب لمزيد من الفحوصات أم لا .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>