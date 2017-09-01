تطبيق هاتفي جديد لكشف سرطان البنكرياس

نجح فريق من العلماء في جامعة “واشنطن” من تطوير تطبيق عبر الهاتف الذكي يمكن مرضى سرطان البنكرياس بسهولة عبر شاشته من إمكانية التشخيص المبكر عن طريق أخذ صورة “سلفي” بواسطة الهاتف الذكي.

ويستخدم تطبيق “بيليسكرين”في الهاتف الذكي، معادلة خوارزميات رؤية الكومبيوتر وأدوات التعليم الآلي للكشف عن مستويات “البيليروبين”(العصارة المرارية الصفراء) في الدم، أو فحص الجزء الأبيض في العين.

ويعد اصفرار الجلد الناجم عن ارتفاع وتراكم الصفراء في الدم، من أقدم أعراض سرطان البنكرياس، فضلا عن تلون بياض العينين بالصفار.

وأوضح الباحثون أن القدرة على الكشف عن علامات ارتفاع الصفراء في الدم مرتفعة إلى حد ما، قبل أن تكون مرئية للعين المجردة، إلا أن التطبيق المطور يسهم بصورة سريعة ومباشرة فى الكشف المبكر عن الأفراد المعرضين لهذه الأخطار بدقة وسرعة أعلى.

وفى دراسة سريرية أولية أجريت على 70 شخصا، تم الاستعانة بتطبيق ” بيليسكرين” جنبا إلى جنب مع طابعة ثلاثية الأبعاد تعي لتصوير أوضاع العين عند التعرض للضوء بشكل محدد وصحيح، ليتم مقارنة ما تم التوصل إليه بتحاليل الدم المستخدمة حاليا.

وقال المؤلف الرئيسي أليكس مارياكاكيس، أستاذ علوم الكومبيوتر والهندسة :”إن مشكلة سرطان البنكرياس هي أنه بحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، فإنه كثيرا ما يكون الوقت متأخرا، مضيفا أن الأمل هو أنه إذا تمكن الأشخاص من إجراء هذا الاختبار البسيط مرة كل شهر – في حتى في منازلهم – فإن البعض قد يمكن من التشخيص المبكر والحصول على العلاج اللازم وهو ما يساهم بصورة مباشرة في إنقاذ أرواح الآلاف المعرضين للمرض اللعين”.

واستطاع الباحثون استخدام التطبيق الجديد في فحص حديثي الولادة للكشف المبكر عن ارتفاع نسبة الصفراء بينهم والتي غالبا ما يصاب الكثير منهم بها ، حيث تمكن التطبيق من الكشف المبكر عن الصفراء لنحو 530 من حديثي الولادة.

من ناحية أخرى، أشار الأطباء إلى أن اختبار الدم الذي يستخدمه الأطباء في الوقت الراهن لقياس مستويات الصفراء في الدم – عادة لا يعطى للبالغين التقديرات الدقيقة – يتطلب ضرورة الوصول إلى أخصائي الرعاية الصحية .. لذلك ، تم تصميم تطبيق” بيليسكرين”ليكون أداة سهلة الاستخدام وغير غازية يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الشخص بحاجة إلى استشارة الطبيب لمزيد من الفحوصات أم لا .