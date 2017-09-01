 تناول 4 أكواب من القهوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تناول 4 أكواب من القهوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة

تناول 4 أكواب من القهوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة
المناطق_وكالات

أفادت دراسة طبية بريطانية، أن تناول 4 أكواب من القهوة يومياً يساهم بصورة مباشرة في خفض فرص الوفاة المبكرة. وتبين البحوث – التي أجريت بجامعة لندن على ما يقرب من 20 ألف رجل وسيدة في منتصف العمر – أن الذين يتناولون القهوة بانتظام تراجعت بينهم معدلات الوفيات بمقدار الثلث تقريباً.
وتشير الدراسة إلى أنه يمكن أن تقلل أيضاً من فرص الوفاة المبكرة من جميع الأسباب بمقدار الثلث، وارتبط كل كوبين إضافيين من القهوة بانخفاض بنسبة 22% في معدل الوفيات، وارتفعت إلى 30% بين المرضى الأكثر سناً، كما لوحظ أن أولئك الذين يشربون 4 أكواب تراجع بينهم خطر الوفاة بنسبة 64%، مقارنة مع أولئك الذين لم يستهلكوا القهوة أو تناولونها بمعدلات منخفضة.
وتحتوي القهوة على مركبات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة تتفاعل مع الجسم، مثل الكافيين لتقي من العديد من التأثيرات الضارة للأكسدة، كما وجدت بعض الدراسات السابقة فوائد مماثلة بين أولئك الذين تناولوا القهوة منزوعة الكافيين، ما أدى بالعلماء إلى استنتاج أن المركبات النباتية المضادة للأكسدة المتواجدة في القهوة قد توفر أكبر قدر من الفائدة.
وشملت الأبحاث 19 ألفا 986 شخصا تم تعقبهم لنحو 10 سنوات، وفى بداية الدراسة، قدمت كل المعلومات المفصلة عن عاداتهم الغذائية؛ بما في ذلك استهلاك القهوة، وأنماط وعادات الحياة اليومية والتاريخ الصحي والوراثي، ثم تم مراجعة معدلات الوفيات لتصل إلى 337 حالة بين المشاركين في الدراسة.
وأظهرت المتابعة أن الأشخاص الذين انتظموا في تناول القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة، مع وجود روابط أقوى بين كبار السن.

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