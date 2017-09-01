 مليوني عبوة من ماء زمزم للحجاج في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مليوني عبوة من ماء زمزم للحجاج في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام

مليوني عبوة من ماء زمزم للحجاج في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام
المناطق_مكة

أعلنت إدارة سقيا زمزم عن توفيرها لمليوني عبوة من ماء زمزم المبارك لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس أسامة الحجيلي أن التوزيع قد بدأ في اليوم الثامن بمشعر منى, وسيستمر طيلة أيام الموسم بإذن الله, في كل من مشعر عرفة ومزدلفة والمسجد الحرام.
وعن توفير هذه الكمية بين الحجيلي أن ذلك يأتي اتباعاً لنهج ولاة أمرنا –أيدهم الله- وبتوجيه واهتمام بالغ من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومتابعة دؤوبة من نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم, لكل ما يخدم ضيوف الرحمن.

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