 البعد الإنساني لأمير الشمالية يستدعي لقاء الأمير سلطان بالطفل المعاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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البعد الإنساني لأمير الشمالية يستدعي لقاء الأمير سلطان بالطفل المعاق

البعد الإنساني لأمير الشمالية يستدعي لقاء الأمير سلطان بالطفل المعاق
المناطق_عرعر

اتفق كل من التقى بالأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية على البعد الانساني والفكري لشخصيته، وأكدوا جميعاً بأن لسموه احترام وتقدير من الجميع قل مثيله.

ويمثل سموه نموذجا فريدا في القيادة الواعية المخلصة والحازمة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، كما أنه نموذج متميز لإنسان فيه كل صفات الود والتسامح التي جعلته يحتل مكانة مرموقة لدى أبناء المنطقة بفترة وجيزة من تكليفه بقيادة دفتها.

وحظيت زيارة أمير منطقة الحدود الشمالية، صباح اليوم الجمعة، لجمعية الأيتام بمدينة عرعر، إعجاب الآف المغردين، بعد التقاط صورة له مع أحد الأيتام، الأمر الذي استدعى ذاكرة المتابعين للرجوع لصورة الطفل المعاق عبدالله الجريد مع أمير الإنسانية والكرم سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

سمات الود والتسامح التي امتاز بها الأمير خولته احتلال مكانة مرموقه، فمكرماته الإنسانية أقلت عثرات الكرام، وكفكفت دموع المحتاجين.

في السياق، بادر الأمير فيصل آل سعود، صباح اليوم، بدعم جمعية الأيتام بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال، ولم يكتف بذلك، بل استدعى اثنين من المواطنين ساهموا في إنقاذ عائلة تاهت في الصحراء وشكرهم على جهودهم وقدم لهم ١٠٠ ألف ريال وطالب بتشجيع عملهم التطوعي وتحديد ملتقى سنوي لهم ، إضافة إلى تبرعه السخي لدعم لجنة تراحم للسجناء بمبلغ ٣ ملايين ريال.

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