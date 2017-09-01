 “الصيف” يضاعف نفايات الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“الصيف” يضاعف نفايات الطائف

“الصيف” يضاعف نفايات الطائف
المناطق_الطائف

سجلت أمانة الطائف تنامياً في كميات النفايات المنزلية والمبعثرات التي تتم ازالتها من الشوارع والأسواق والحدائق العامة والمواقع السياحية إلى أكثر من 4 آلاف طن يومياً وذلك خلال فصل الصيف الحالي .

وتقوم أمانة الطائف بتفريغ 11 ألف حاوية نفايات على مستوى المحافظة بمعدل يتراوح من 1 – 3 مرات يومياً من النفايات المختلفة والتي تمثل مخرجات المنازل ، ولوحظ تضاعف مخرجات الأسواق، والمحال التجارية، ومخلفات البناء ، وزيادة النفايات بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية خلال المواسم ، حيث بات الطمر الصحي في المحافظة يستقبل يومياً ما يقارب من 4 آلاف طن من النفايات المختلفة .

هذا وجرى تعزيز أعمال النظافة في الشفا الهدا من خلال فرق النظافة الميدانية التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لرفع النفايات من الشوارع والأحياء والمواقع السياحية ذات الارتياد العالي من المصطافين والزوار ، وتتابع وكالة الخدمات أعمال شركات النظافة عن طريق برامج وأجهزة متخصصة لقياس نسب الرفع ، وآليات العمل ، وعدد الحاويات التي يتم رفعها .

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