الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على واين روني

أوقف المهاجم الجديد-القديم لايفرتون وقائد المنتخب الإنكليزي السابق واين روني بشبهة القيادة تحت تأثير الكحول، بحسب ما أعلنت شرطة شيشير الجمعة، مؤكدة ما كشفته سابقا شبكتا “بي بي سي” و”سكاي سبورتس” البريطانيتان.

وذكرت الشرطة في بيان أنه “تم توقيف الرجل بعد الساعة الثانية صباحا بقليل، اليوم، الجمعة 1 سبتمبر، بعدما أوقفت الشرطة سيارة من نوع فولكسفاغن بيتل سوداء اللون على طريق الترينشام، ويلمسلو”.

وتابع “وجهت لواين روني، 31 عاما، من كولار هاوس درايف، برستبوري، تهمة القيادة وهو متجاوز للحد المسموح به”.

وأشار البيان الى اطلاق سراح روني بكفالة مالية وعليه المثول أمام محكمة ستوكبورت في 18 سبتمبر.

وسبق لشبكة “بي بي سي” الكشف بأن الشرطة أوقفت روني الذي أعلن الأسبوع الماضي اعتزاله دوليا، بالقرب من منزله في شيشير، شمال غرب انكلترا، مساء الخميس.

وعاد المهاجم البالغ 31 عاما الى فريقه السابق ايفرتون هذا الصيف بعدما تركه في 2004 للدفاع عن الوان مانشستر يونايتد، وهو وجد طريقه الى الشباك في المباراتين الأوليين له في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

ونشرت صورة الخميس لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنكليزي (53 هدفا في 119 مباراة) على موقع انستاغرام وهو بصحبة لاعب الكريكيت جاك ماكلفر في احدى الحانات.

ونشر ماكلفر الصورة في صفحته حوالي الساعة العاشرة مساء.