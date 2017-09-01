اللواء التركي : نجاح خطط الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والتصعيد لمنى

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، نجاح خطط يوم عرفة والنفرة إلى مزدلفة وصولاً إلى تصعيد جموع الحجيج إلى مشعر منى والبدء في رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بشؤون الحج تتابع مراحل تنقلات جموع الحجيج وما يقدم لهم من خدمات ليكملوا نسكهم بيسر وطمأنينة .

وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي الثاني للجهات المشاركة في الحج الذي عقد اليوم بمقر الأمن العام بمشعر منى: إن الجهات القائمة على خدمة ضيوف الرحمن لا زالت تستكمل ما تبقى من خطط لحج هذا العام ، خاصة رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق قبل أن يغادر الحجاج إلى المسجد الحرام لاستكمال ما تبقى من نسكهم من طواف وسعي ، والعودة إن شاء الله إلى ديارهم سالمين غانمين