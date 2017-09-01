 صافرة أوزبكية لقمة السعودية واليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صافرة أوزبكية لقمة السعودية واليابان

صافرة أوزبكية لقمة السعودية واليابان
المناطق_وكالات

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” طاقم تحكيم اوزبكي بقيادة فالنتين كوفالينكو لإدارة مباراة المنتخب السعودي المصيرية مع اليابان في ختام تصفيات الدور الحاسم للقارة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 لحساب المجموعة الثانية الثلاثاء المقبل على إستاد الملك عبد الله بجدة عند الساعة 8.45 مساء، ويعاونه مواطنيه مامور سايدكاسيموف وشادمنوف.

ويسعى المنتخب السعودي لاستفادة من عامل الأرض والجمهور واللعب بشعار الفوز فقط وتعويض خسارة الإمارات أمام المتصدر بـ20 نقطة والمتأهل الأول عن المجموعة إلى النهائيات .

ويأتي “الأخضر” وصيفا بـ16 نقطة بالتساوي مع، وسيلعب فارق الأهداف دورا حاسما في تحديد المتأهل الثاني.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة بعدما زعت المنتخبات الآسيوية في التصفيات النهائية على مجموعتين، ويلعب صاحبي المركز الثالث معا، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “الكونكاكاف” للظفر ببطاقة العبور إلى العرس العالمي 2018.

وكان الاتحاد الدولي وافق على طلب الاتحاد السعودي النقل المواجهة إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بدلا من ملعب الملك فهد الدولي، وكسب المنتخب الياباني لقاء الذهاب 2-1.

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