«بلدية الشوقية»: مصادرة 500 رأس من الأغنام غير الصالحة بمكة

أسفرت جولات بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة صبيحة اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك عن ضبط العديد من الحظائر والمسالخ المخالفة.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن البلدية، ممثلة في مركز الإسكان، شكلت فريقا رقابيا لمراقبة مخالفات الذبح العشوائي والقضاء على هذه الظاهرة، وضم الفريق كلا من: المهندس موسى النعمي، والمهندس عمر فلاته، والمهندس أحمد الآنسي، والمهندس عبدالوهاب النهاري، وفوزي بابقي، ومحمد ديمة، ومحمد المطرفي، ومحمد الحارثي، وأيمن قايد، وعدد من المراقبين الموسميين.

وأضاف المهندس عراقي، في بيان، أن البلدية ضبطت اليوم العديد من المسالخ والحظائر العشوائية بحي الكعكية ، وتم ضبط ومصادرة حوالي (500) رأس من الأغنام غير صالحة للإستهلاك وتم تسليمها للإدارة العامة للمسالخ.

وأكد أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي في كافة الاحياء السكنية بواسطة فرقها الرقابية المخصصة لذلك ، ومن خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة طرق الذبح ونظامية مواقع بيع وتداول المواشي، خاصة خلال هذه الأيام التي يتزايد فيها الطلب على الذبائح وتكثر فيها مخالفات الذبح، ما قد يتسبب في ظهور الأوبئة لاقدر الله.

وأشار إلى أنها لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات، حفاظاً على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم.