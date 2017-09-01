السلطات البريطانية ترفع الحظر عن اصطحاب الأجهزة الاليكترونية من مصر

قالت شركة “مصر للطيران”، اليوم الجمعة، إن السلطات البريطانية رفعت الحظر المفروض على حمل الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى على متن رحلات (مصر للطيران) المتجهة إلى لندن من مطار القاهرة اعتبارا من اليوم.

ونقل موقع أخبار مصر، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، عن بيان للشركة “أن قرار السلطات البريطانية جاء بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات مصر للطيران مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني”.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كانتا قد حظرتا في مارس الماضي حمل بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة ليتم شحنها ضمن الأمتعة في الطائرة كإجراءات أمنية احترازية وذلك على الرحلات القادمة من 6 دول عربية من بينهم مصر.

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية رفعت الحظر عن اصطحاب الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات “مصر للطيران” المتجهة إلى نيويورك يوليو الماضي.