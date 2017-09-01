 بالإبتسامات ودموع الفرح والرضا.. المرضى الحجاج يشكرون «الصحة» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالإبتسامات ودموع الفرح والرضا.. المرضى الحجاج يشكرون «الصحة»

بالإبتسامات ودموع الفرح والرضا.. المرضى الحجاج يشكرون «الصحة»
المناطق_مكة

أعرب عدد من الحجاج المرضى، المنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، عن سعادتهم الغامرة بعد أن مِّن الله سبحانه وتعالى عليهم بالشفاء من الأزمات الصحية التي تعرضوا لها، وكادت أن تتسبب في تأجيل ادائهم للفريضة لأعوام مقبلة، قبل ان تنجح «الصحة»في علاجهم، وإجراء العمليات التي يحتاجونها، بفضل الله.

وأشاد الحجاج بتكفل الصحة بإكمال حجهم، من خلال تصعيدهم عبر قافلة خادم الحرمين الشريفين للحجاج المرضى المجهزة بالكوادر والإمكانات، والتوكل بالرمي عنهم، في بادرة إنسانية جميلة، لاقت الثناء والإعجاب في وسائل الاعلام وتم تناقل صورها وقصصها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقابلها الحجاج المرضى وأقاربهم ، بالشكر والدعوات.

صور متنوعة تم رصدها لهؤلاء الحجاج الذين لم يستطيع بعضهم السيطرة على مشاعره، وأجهش بالبكاء فرحا بتماثله للشفاء، واكتمال حجته بعد أن كادت تنقطع.

وأظهرت الصور المشاعر المختلفة للحجاج فمنهم من ظهر مبتسما، وآخرين غطت دموع الفرح وجوههم، وبعضهم قابل المسؤولين بـ«الصحة» بإشارات الرضى والشكر والدعوات.

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