نجاح المرحلة الأولى لتفويج حجاج تركيا وأوربا للجمرات

أعدت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا خطة تشغيلية متكاملة لتفويج حجاج بيت الله الحرام الى جسر الجمرات بدأ من اليوم الجمعة العاشر من ذي الحجة وطوال ايام التشريق .

واوضح عضو مجلس ادارة المؤسسة المشرف العام على قطاع التفويج للجمرات الأستاذ / ماجد صبغه أن الخطة التي تم اعتمادها من قبل وزارة الحج والعمرة خضعت للدراسة والتحليل لتخرج متوافقة مع الطاقة الاستيعابية للجسر وأعداد الحجاج مشيرا الى أن هناك خطة تنفيذية للتفويج لها ضوابط ومعايير خاصة أبرزها أن تفويج الحجاج يكون بخروجهم من مخيماتهم في مشعر منى بأعداد محددة على شكل مجموعات منظمة وفقا لجدول زمني معد مسبقا ، ويتقدم كل مجموعة مرشد ينتسب لمكتب الخدمة الميدانية التي تتولى خدمة هؤلاء الحجاج يحمل لوحة ارشادية تعرف بالمؤسسة ورقم المكتب .

وبين الصبغة أن جميع العاملين في قطاع التفويج لجسر الجمرات من المطوفين وأبنائهم وغيرهم من المواطنين السعوديين خضعوا لدروات تدريبية مكثفة وشاركوا في ورش عمل للتعرف على عمليات التفويج التي ينفذها الدفاع المدني ووزارة الحج والعمرة ، وتم اطلاعهم على الخطط التشغيلية وشرحها بالتفصيل لهم عليها ليكونوا على علم كامل بمضمونها أثناء التطبيق ، مبينا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة ومكاتب شئون الحج والشركات المنظمة للحجاج لشرح آلية العمل لضمان تنظيم الحجاج على جسر الجمرات وعدم خروجهم من مخيماتهم قبل المواعيد المحددة لهم ، موضحا أن هناك حجاج يخرجون من منازلهم بمكة المكرمة للتفويج لجسر الجمرات ولهم خطة عمل خاصة ومرشدين مكلفين بمرافقتهم حتى يتمكنوا من أداء نسك الرجم .

وبين ماجد صبغه أن المؤسسة أعدت وبالتعاون مع الدفاع المدني ووزارة الحج والعمرة برنامجا توعويا مكثفا للحجاج يهدف الى دعوتهم بضرورة الالتزام بمواعيد الرجم وعدم حمل الأمتعة أثناء توجههم لجسر الجمرات ، حيث يتم توزيع العديد من النشرات التوعوية بعدة لغات ويتم توزيعها على مساكن الحجاج في مكة المكرمة ومخيماتهم في عرفات ومنى وعرفات ، موضحا ان الخطة المعدة من قبل المؤسسة أكدت على أهمية توعية الحجاج من خلال مكاتب الخدمة الميدانية لتجنب الازدحام والممارسات الخاطئة من بعض الحجاج أثناء توجههم الى الجسر لرمى الجمرات ، مؤكدا على أن الالتزام بالمواعيد المحددة للرجم وفق البرنامج الزمنى يهدف الى ضمان سلامة ضيوف الرحمن وابعادهم عن المشقة .

وأوضح الصبغة أن خطة التفويج وتوزيع أعداد الحجاج للخروج الى جسر الجمرات يتم اعداده من خلال برنامج عبر الحاسب الالي يحدد عدد الحجاج الذين سيتوجهون لجسر الجمرات وجنسياتهم وتوقيت خروجهم وموعد عودتهم والمكتب المكلف بتفويجهم ومنظمي الحركة المكلفين من المؤسسة بمتابعة تحركاتهم وتيسيرها ، مؤكد أن الفريق التشغيلي للتفويج الى جسر الجمرات أدى دوره بشكل جيد في المرحلة الأولى لبدء رمي الجمار اذ التزم أعضاء المجموعات المسؤولون عن التفويج ومرشدو التفويج والمرشدون المساعدون بالأدوار المؤكلة اليهم