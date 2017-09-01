الملك سلمان: لقب خادم الحرمين شرف لقادة هذه البلاد

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن لقب خادم الحرمين الشريفين شرف لقادة هذه البلاد منذ عهد الملك عبدالعزيز إلى اليوم.

وقال خلال استقباله في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، الأمراء، و مفتي عام المملكة، و العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك: “أهنئكم وأهنئ حجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك سائلاً الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال والطاعات، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات” .

وأضاف أن “ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، وتسهيل حركتهم، وحماية أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا، وتجسيد لما شرف الله به بلادنا وحباها من نعمة نحمد الله عليها، وهي خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي بيته العتيق، وسنواصل – بحول الله – توفير ما يحتاجونه من أمن وطمأنينة وراحة وسكينة، وهذا هو منهج هذه البلاد الذي لن تحيد عنه، وستواصل السير عليه، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعاً لذلك”.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن التضحيات الكبيرة، وأعمال الشرف والبطولة التي يقدمها منسوبو القطاعات العسكرية حماية لأمن بلادنا، ودفاعاً عن مقدساتها ومقدراتها؛ تعكس إيمانهم، وصدق وطنيتهم، وجميل نبلهم، مؤكداً أن المملكة لن تتوانى أبداً عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مصالحها، سائلاً الله للشهداء المغفرة والرحمة والمنزلة العالية من الجنة، وأن يمن على أبنائنا المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ويديم علينا جميعاً الأمن والاستقرار.

وألقى مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني كلمة الضباط المشاركين في أعمال الحج رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الأضحى المبارك، منوهاً بما شرف الله هذه البلاد المباركة بخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة كل سبل التيسير والراحة لهم، وتشييد المشاريع التطويرية والخدمية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية عملت على تنفيذ توجيهات الملك المفدى بخدمة الحجيج، والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، وتسهيل أدائهم لنسكهم، منذ قدومهم إلى المملكة، وفي كافة مراحل تنقلاتهم وإقامتهم وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين بإذن الله، وفق منظومة عمل وخطط متكاملة، من أبنائكم منسوبي قوات أمن الحج وزملائهم من كافة القطاعات العسكرية، والجهات الحكومية والأهلية.

بعد ذلك ألقى المقدم مشعل الحارثي قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

عقب ذلك تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ .

وفي ختام حفل الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، و الأمير سعود بن سعد بن محمد، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، و الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، و الأمير منصور بن سعد الفيصل، و الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، و الأمير فيصل بن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز و الأمير خالد بن بندر بن خالد الفيصل، و الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.