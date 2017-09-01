 مساعد وزير الداخلية يقلد مدير إدارة المراسم والعلاقات بالأمن العام رتبة عقيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مساعد وزير الداخلية يقلد مدير إدارة المراسم والعلاقات بالأمن العام رتبة عقيد

مساعد وزير الداخلية يقلد مدير إدارة المراسم والعلاقات بالأمن العام رتبة عقيد
المناطق_أشرف العصيمي
‎قلّد معالي  مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات
المشرف على مديرية  الأمن العام، الفريق اول  سعيد بن عبدالله القحطاني مدير إدارة المراسم والعلاقات  العامة بالأمن ا المقدم سعود بن عبدالعزيز الدهمش رتبته الجديدة “عقيد” بعد صدور المرسوم الملكي الكريم الذي يقضي بترقيته

‎من جانبه  عبّر العقيد “سعود الدهمش ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة داعيًا الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدرًا لمعالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات  تقليده رتبته الجديدة

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