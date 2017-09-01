صحة تبوك تعايد المرضى المنومين بعيد الاضحى المبارك

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك ورئيس لجنة أصدقاء المرضى د/ غرم الله بن عبدالله الغامدي وأعضاء اللجنة عبدالرحمن رحيل البلوي وحسن ابو ظهير بزيارة لمرضى مستشفى الملك فهد التخصصي ومجمع الأمل لصحة النفسية ومستشفى الملك خالد وذلك صباح اليوم وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك حيث قاموا بتوزيع الهدايا والورود للمرضى المنومين.

وأبدى عدد من المرضى سرورهم بهذه الزيارة التي تجسد معاني الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع كما اشتملت الزيارة على عدد من المرضى الأجانب الذين سعدوا بهذه الزيارة وهم يعيشون بعيدا عن ذويهم .