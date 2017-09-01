 صحة تبوك تعايد المرضى المنومين بعيد الاضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة تبوك تعايد المرضى المنومين بعيد الاضحى المبارك محافظ الدلم يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى ويعايد المرضى فلايح عنيزة الأول من نوعه ينطلق بفعاليات وبرامج متنوعه وخاصة خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان اتصال تهنئة بالعيد من رئيس جيبوتي مساعد وزير الداخلية يقلد مدير إدارة المراسم والعلاقات بالأمن العام رتبة عقيد أمانة القصيم ترفع كامل مخلفات الاضاحي من مدينة بريدة قبل غروب شمس يوم العيد ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد مملكة البحرين مجلس إدارة نادي برشلونة يواجه إمكانية التصويت على سحب الثقة وكيل أمارة القصيم يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين صور…استقبال الملك سلمان وولى العهد للمهنئين بالعيد “السديري” يتفقد مراكز توعية الحجاج بالمشاعر المقدسة

صحة تبوك تعايد المرضى المنومين بعيد الاضحى المبارك

صحة تبوك تعايد المرضى المنومين بعيد الاضحى المبارك
المناطق_تبوك

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك ورئيس لجنة أصدقاء المرضى د/ غرم الله بن عبدالله الغامدي وأعضاء اللجنة عبدالرحمن رحيل البلوي وحسن ابو ظهير بزيارة لمرضى مستشفى الملك فهد التخصصي ومجمع الأمل لصحة النفسية ومستشفى الملك خالد وذلك صباح اليوم وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك حيث قاموا بتوزيع الهدايا والورود  للمرضى المنومين.

وأبدى عدد من المرضى سرورهم بهذه الزيارة التي تجسد معاني الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع كما اشتملت الزيارة على عدد من المرضى الأجانب الذين سعدوا بهذه الزيارة وهم يعيشون بعيدا عن ذويهم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>