خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان اتصال تهنئة بالعيد من رئيس جيبوتي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي ، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك المفدّى عن شكره لفخامة رئيس جمهورية جيبوتي على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي ، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل سمو ولي العهد، وفخامة رئيس جمهورية جيبوتي، الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات .