فلايح عنيزة الأول من نوعه ينطلق بفعاليات وبرامج متنوعه وخاصة

ينطلق يوم الأحد الموافق 12/12/1438هـ مهرجان فلايح عنيزة الأول من نوعه على مستوى منطقة القصيم في نسخته الأولى وسط المزارع الريفية بتنظيم من مؤسسة البناء التراثية لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر حتى منتصف مُحرم المقبل وتقام فيه فعاليات نوعية تتواكب مع جُغرافية المكان ويتميز المهرجان في نسخته الأولى بعدد من الفعاليات النوعية على جانبي الدائري الداخلي وسط المنطقة المركزية للتسوق ويتضمن المشاهد الحية من الحياة الريفية على أحدى جوادة فيما تم تخصيص جزء كبير للشباب بفعاليات تقام لأول مرة على مستوى مهرجانات المنطقة حيث عمدت المؤسسة المنظمة إلى احتواء الفئات العمرية المختلفة من الشباب في برامج وفعاليات مشوقة ومثيرة في ألعاب حركية ونوعية تتسم بطابع التحدي والإثارة بالإضافة إلى مسرح مخصص في المنطقة الشبابية, ويستهدف مهرجان فلايح عنيزة جميع فئات المجتمع من مواطنين وزوار ويتضمن مسرحاً تم تصميمة على الطابع التراثي بتصميم جمالي يحتضن العروض الثقافية والترفيهية وركن الفلاح الصغير وسوق أم العصافير الذي تعود تسميته لسوق قديم في محافظة عنيزة يعود إلى 200 عام ومشاهد حية في مسرحية يومية بجوار حائط حركان إضافة لمسابقة العائلة الريفية والعروض الفلكلورية من مختلف مناطق المملكة وركن الفن التشكيلي وسوق الأكلات الشعبية والمقهى الريفي وجلسات خاصة بالعائلة, والعديد من الفعاليات والبرامج اليومية الجديدة والمبتكرة, ومن جانبه أوضح المشرف العام على المهرجان الاستاذ صالح بن إبراهيم السعيّد أن فلايح عنيزة في نسخته الأولى يحرص على دمج الجوانب الترفيهية و إحياء مشاهد الحياة الريفية والتي تعكس جغرافية موقع المهرجان وتعتبر جزء من الماضي الذي يعيشه الحاضر بكل تفاصيله وعن النوعية والتعدد في الفعاليات أكد السعيّد أن منطقة القصيم تستحق مثل هذا التنوع في الفعاليات وهي منطقة تهتم في الجوانب الترفيهية بشكل كبير وتتطلب مجهودات كبيرة للوصول إلى الهدف المنشود في إرضاء الذائقة العامة وهذا ما نسعى له من خلال هذه النسخة ونتشرف بدعوة الجميع لتحقيق النجاح المأمول والمستمد من دعم المجتمع المتواصل, وعن الطواقم المشاركة بين السعيّد أن جميع العاملين في المهرجان من طواقم رجالية ونسائية من شباب منطقة القصيم في الجوانب الإدارية والتنفيذية والتشغيلية والتسويقية والتنظيمية والإعلامية وعبر السعيّد عن شكره لشركاء النجاح المتمثل في الجهات الحكومية المشاركة إمارة محافظة عنيزة والبلدية ولجنة التنمية السياحية.