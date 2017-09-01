 محافظ الدلم يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى ويعايد المرضى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ الدلم يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى ويعايد المرضى فلايح عنيزة الأول من نوعه ينطلق بفعاليات وبرامج متنوعه وخاصة خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان اتصال تهنئة بالعيد من رئيس جيبوتي مساعد وزير الداخلية يقلد مدير إدارة المراسم والعلاقات بالأمن العام رتبة عقيد أمانة القصيم ترفع كامل مخلفات الاضاحي من مدينة بريدة قبل غروب شمس يوم العيد ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد مملكة البحرين مجلس إدارة نادي برشلونة يواجه إمكانية التصويت على سحب الثقة وكيل أمارة القصيم يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين صور…استقبال الملك سلمان وولى العهد للمهنئين بالعيد “السديري” يتفقد مراكز توعية الحجاج بالمشاعر المقدسة الملك سلمان: لقب خادم الحرمين شرف لقادة هذه البلاد

محافظ الدلم يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى ويعايد المرضى

محافظ الدلم يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى ويعايد المرضى
المناطق_أشرف العصيمي
أدى محافظ ⁧‫محافظة الدلم‬⁩  الاستاذ ثامر الشتوي صلاة ⁧‫عيد الأضحى المبارك  بمصلى العيد بالدلم .

وبعد أداء  صلاة العيد  استقبل رؤساء المراكز والمعرفين ومدراء الادارات الحكومية و اعيان وأهالي المحافظه  الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادلهم محافظ الدلم  التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده و شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات..

بعد ذلك قام محافظ الدلم  بزيارة مستشفى الأمير سلمان بن محمد لمعايدة المرضى المنومين بالمستشفى  وقدم خلالها  التهنئة  بمناسبة عيد الأضحى المبارك  داعيا الله تعالى أن يكتب للجميع الصحة والسلامة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>