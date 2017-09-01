محافظ الدلم يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى ويعايد المرضى

وبعد أداء صلاة العيد استقبل رؤساء المراكز والمعرفين ومدراء الادارات الحكومية و اعيان وأهالي المحافظه الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادلهم محافظ الدلم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده و شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات..

بعد ذلك قام محافظ الدلم بزيارة مستشفى الأمير سلمان بن محمد لمعايدة المرضى المنومين بالمستشفى وقدم خلالها التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا الله تعالى أن يكتب للجميع الصحة والسلامة.