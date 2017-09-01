 اليويفا يفتح تحقيقاً بحق باريس سان جرمان بعد سوق انتقالاته الضخم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اليويفا يفتح تحقيقاً بحق باريس سان جرمان بعد سوق انتقالاته الضخم

اليويفا يفتح تحقيقاً بحق باريس سان جرمان بعد سوق انتقالاته الضخم
المناطق_د ب أ

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة “تحقيقا رسميا” مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي في إطار قواعد اللعب المالي النظيف، مشيرا إلى أن “التحقيق سيركز على التزام النادي بالتوازن المالي، لا سيما في ضوء نشاطه الأخير في الانتقالات”.

وتابع الاتحاد القاري في بيانه “في الأشهر المقبلة، ستجتمع غرفة التحقيق في هيئة الرقابة المالية للأندية، لتقييم جميع الوثائق المتعلقة بهذه القضية”.

وتعاقد سان جرمان مع المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الأسباني مقابل 222 مليون يورو، وأعلن الخميس رسميا عن استعارة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو مع خيار شراء يقدر بـ180 مليون يورو.

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