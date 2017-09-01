«السعودية للكهرباء»: نجاح الخدمة الكهربائية يوم عرفة بأحمال بلغت 70 ميجا وات

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نجاح الخدمة الكهربائية يوم عرفة في مشعر عرفات وفي كافة المواقع بالمشاعر المقدسة، وأنها لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها لأداء الشبكة على مدار الساعة.

وأوضح رئيس القطاع الغربي المشرف العام على أعمال الشركة السعودية للكهرباء في الحج المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ، أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم “الوقفة” في مشعر عرفات بلغت ( 70 ميجا وات)، ولا تزال أنظار المختصين بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة ترصد شاشات الأحمال وتراقب أداء الشبكة الكهربائية.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام تحت شعار “نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن”، مؤكداً أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة ومن خلال تشغيل وحدات التوليد وفقاً لما هو مخطط له بشكل دقيق، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الكهربائية من خلال إنشاء 91 محطة توزيع جديدة، وزيادة أطوال الخطوط الكهربائية لمشاريع التوزيع التي تم تنفيذها هذا العام بالمشاعر المقدسة لتبلغ (103) كيلو مترات لشبكات الجهد المنخفض، و(650) كيلومتراً لشبكات الجهد المتوسط لضمان أعلى درجة من موثوقية الخدمة الكهربائية.