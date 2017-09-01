 أمير مكة يستقبل نائب وزير مكتب رئاسة الوزراء الماليزية للشؤون الاسلامية والحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير مكة يستقبل نائب وزير مكتب رئاسة الوزراء الماليزية للشؤون الاسلامية والحج

أمير مكة يستقبل نائب وزير مكتب رئاسة الوزراء الماليزية للشؤون الاسلامية والحج
المناطق_مكة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة في مقر الإمارة بمنى اليوم الجمعة ، نائب وزير مكتب رئاسة الوزراء الماليزية للشؤون الاسلامية والحج والأوقاف، الدكتور أشرف وجدي والوفد المرافق له.
وخلال اللقاء الذي حضره نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، رحب الأمير خالد الفيصل بضيوف الرحمن،  موكدا أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى في تسخير كافة إمكاناتها لخدمة الاسلام والمسلمين والحجيج، سائلا الله لهم القبول وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين بحول الله.
من جهته عبر نائب وزير مكتب رئاسة الوزراء الماليزية للشؤون الإسلامية والحج والأوقاف،  عن شكره وحجاج ماليزيا للمملكة نظير ماتوليه من اهتمام ورعاية بضيوف الرحمن ، كذلك الخدمات التي تقدمها للإسلام والمسلمين.

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