توثيق بعدسات ضيوف الرحمن لسلاسلة ومرونة الحج

وثقت عدسات عدد من ضيوف الرحمن تواجد الحجاج بمشعر منى وهم يواصلون أداء مناسكهم بيسر وسهولة وقد نالت إعجاب وثناء الكثير من مرتادي مواقع الانترنت محليا وعالميا الأمر الذي جعل بعض الصور تتصدر شبكات التواصل الاجتماعي وان دل إنما يدل على الجهود المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وأيضا تعاون جميع الجهات المشاركة في الحج وان المملكة العربية السعودية ترحب بالعالم وتقدم الغالي والرخيص لخدمة ضيوف الرحمن سائلن المولى عز وجل أن يسر للحجاج حجهم وان يتقبل منهم وان يحفظ لهذا الوطن قادته وان يديم عليه نعمة الأمن والأمان .