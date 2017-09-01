 أمير القصيم: شعب المملكة ذهب وأبنائها نفوسهم تنبع بكل خير خدمة لضيوفها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 1 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: شعب المملكة ذهب وأبنائها نفوسهم تنبع بكل خير خدمة لضيوفها

أمير القصيم: شعب المملكة ذهب وأبنائها نفوسهم تنبع بكل خير خدمة لضيوفها
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم الجمعة , بقصره بحي الصفراء بمدينة بريدة , جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك , يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء , وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي وجمع من المواطنين ومدراء الجهات الحكومية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز التهنئة للحضور , مؤكداً سموه أن ما تعلوا به المملكة من خدمة لضيوف بيت الله الحرام لهو شرف عظيم ناله أبناء هذا الوطن , مبيناً أن تلك الخدمات الجليلة التي سخرتها حكومتنا الرشيده لحجاج بيت الله الحرام بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ من متابعة مستمره عبر تقديم كافة الإمكانيات المتاحه لهم لتيسير الخدمات التي تقدم من أبناء هذا الوطن البارين والذين يبذلون كل جهد وتفاني بروح عاليه لتلبيه كل خدمة يحتاجها ضيوف بيت الله من كافة أصقاع العالم , وأكد سموه أن أروع مايكون في الخير هو خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لراحتهم وخدمتهم , مبيناً بأن الله سبحانه قد أنعم على هذه البلاد شرف خدمة الحرمين الشريفين وأن النجاح يكمن بتوفيق الله سبحانه ثم من التوحيد الذي رسخته هذه البلاد والذي نفتخر ونعتز به وكذلك لخدمتها للحرمين الشريفين , مؤكداً أن خدمة ضيوف هذه البلاد شيء ينبع من دواخل نفوس أبنائها الشباب والشابات سواء في الجهات الخدمية والأمنية وكذلك المتطوعين , مبيناً أن الكل يتسابق لخدمتهم إحتساب للأجر , وأكد سموه أن شعب هذه البلاد أصيل معدنه ذهب لما يقدمة من أعمال جليلة ووفيه مؤكداً أن فخرنا بهذا الشعب عظيم ونراهن عليه في كل أنحاء العالم  لما يقدمه من حرص وتفاني في خدمة ضيوف الله , مبيناً سموه أن هذه البلاد بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ تسخر كل الإمكانيات وتتكفل بالعديد ضيوف وزوار بيت الله الحرام سواء من أسر شهداء الواجب أو كبار السن وكذلك قيمة الهدي عن جميع الحجيج والذي يستفاد منه في العديد من البلدان المحتاجه وهذا من فضل الله سبحانه ثم الإخلاص في العمل , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وأن يسدد رميهم وان يعين وينصر دروع هذا الوطن وأبنائه في كل مكان داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة .

حضر الأستقبال الأمير متعب بن فيصل الفرحان وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ووكيل أمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان ووكيل أمارة المنطقة للشؤون الأمنية ابراهيم الهذلي ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب , وعدد من أصحاب الفضيلة المشائخ والقيادات الأمنية ومدراء الجهات الحكومية في منطقة القصيم .

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